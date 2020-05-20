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В Украине с 1 июня запустят систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина, передает РБК-Украина.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, на заседании Кабмина предлагалось внести изменения в постановление от 10 ноября 2017 года №833.

«Проект постановления разработан МВД с целью приведения постановления Кабинета министров №833… Это постановление предлагается в полном согласовании с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца», - отметил он.

По его словам, сначала заработают 17 пунктов автоматической фиксации, потом порядка 40.

«Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700… Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления сможем объявить публично», - добавил Аваков.

Напомним, запуск указанной системы в эксплуатацию ожидался с 1 мая этого года, но в связи с карантинными ограничениями Министерство внутренних дел его перенесло.
ForUm

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