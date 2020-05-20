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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен распускать Верховную Раду, ведь пока народные депутаты демонстрируют результат и принимают важные законы. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Пока они будут голосовать, я буду поддерживать партию «Слуга народа». И не просто партию «Слуга народа» - я буду поддерживать состав монобольшинства, потому что они выполняют свою работу. Как только они не будут голосовать, если они будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, в то же время, не думая ни о чем, я буду распускать парламент», - сказал он.

По словам Зеленского, украинский парламент уже принял важные документы, в частности закон о регулировании банковской деятельности, земельной реформе, закон об импичменте президента.
ForUm

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