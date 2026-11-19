Ілон Маск висловив контроверсійні погляди на війну в Україні, закликавши до емпатії щодо російських військовослужбовців та звинувативши США у причетності до зміни влади в Україні у 2014 році.

"Правда, що з точки зору вторгнення Росія є агресором, але також правда, що ми, американці, організували переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України. Без допомоги Держдепартаменту США та інших агентств цього б не сталося. Це, очевидно, агресивна дія", - заявив Маск.

Він розкритикував чорно-біле сприйняття війни.

"Я думаю, що було занадто багато ось цього: "Україна – добре, Росія – погано. Усе, що робиться проти росіян, може бути виправданим". Це жорстоко і є жахливою позицією", – зазначив бізнесмен.

Маск закликав виявляти співчуття до військових з обох боків.

"Ви повинні мати емпатію не лише до українських хлопців, які гинуть, але й до російських, тому що вони призвані і примусово відправлені на цю лінію. Ніхто добровільно не йде на фронт лише для того, щоб загинути від удару безпілотника. Ці сини ніколи більше не побачать своїх батьків", – сказав він.

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