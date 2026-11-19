У Пльзеньському краї Чехії в четвер, 19 листопада, розбився автобус, який перевозив десятки дітей. Про це повідомляє Крайова пожежна служба у соцмережі Х.

Зазначається, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали автобус і легкове авто.

«Автобус перевозив кілька десятків дітей, він частково перевернувся набік, що унеможливлювало вихід з нього. Пожежники витягували дітей та вчителів через вікно», - йдеться у дописі.

За словами речника екстрених служб Мартіна Штепана, десять дітей та троє дорослих, які перебували в автобусі, отримали травми. Жодна з отриманих травм не загрожує життю.

Водій автомобіля загинув.

«Ми евакуйовуємо з місця події тринадцять осіб, з яких десять дітей та троє дорослих. З десяти дітей вісім мають дуже легкі травми, у двох дітей підозра на травми середнього ступеня тяжкості, а троє дорослих мають травми середнього ступеня тяжкості. Одна людина отримала смертельні травми. Решту 38 дітей перевезли неушкодженими до евакуаційного автобуса», - розповів Штепан журналістам.