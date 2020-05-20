В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их сильно отредактированными, сообщает LB.ua со ссылкой на The Washington Post.
У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика.
«Они очень сильно отредактировали их, но это не более, чем дырка от бублика, которая не получила огласки», - отметил представитель Байдена Эндрю Бейтс.
В штабе кандидата в президенты США отмечают активное участие в распространении аудиозаписей российского пропагандистского медиа Russia Today.
The Washington Post также напомнили о связи Андрея Деркача с российской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.
Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей.
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