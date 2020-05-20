Президент Владимир Зеленский пожаловался на кадровый голод в стране, объяснив этим тот факт, что многие государственные должности получают его друзья или коллеги из «Квартала 95». Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, сообщает hromadske.

Зеленского спросили, почему он перед выборами критиковал пятого Президента Порошенко за назначение друзей и кумовьев на госдолжности, а после победы уже сам стал это делать, в частности назначил друга Ивана Баканова главой СБУ, друга Андрея Ермака - главой Офиса президента. Также назначение получило большое количество «кварталовцев».

Зеленский на это ответил, что кума и военного друга не назначал, а выбирает, как и обещал перед выборами, «новых людей».

«Если у вас есть чистый человек, который действительно может быть генпрокурором, дайте мне такого человека, пожалуйста. У нас кадровый голод в стране! Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры (вообще-то это не компетенция президента. - Ред.). Нам очень сложно найти министра образования», - отметил он.

Также президент пожаловался, что любые назначения сразу связывают с олигархами.

«Нам очень сложно найти министра энергетики, потому что какого бы человека вы не взяли, на следующий день СМИ пишут - это точно человек Ахметова, или человек Коломойского, или господина Пинчука. Скажите, где у нас независимые энергетики в стране? Дайте мне», - добавил президент.

Он подчеркнул, что трудно найти «и профессионального, и чистого человека».

Напомним, по данным Комитета избирателей Украины, в течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были его знакомыми, друзьями, родственниками или его окружением, получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95».