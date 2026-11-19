Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф у Берліні провели зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником із національної безпеки Гюнтером Зауттером. Про це Кушнер написав у соцмережі Х.

Зустріч із Мерцом і Зауттером Кушнер назвав «плідною».

«Ми поінформували їх про переговори Дональда Трампа в Китаї та останні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, сталого й тривалого миру в Україні. Ми й надалі тісно співпрацюємо з Німеччиною, Україною та нашими європейськими партнерами, щоб узгодити позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів», – написав Кушнер.

За його словами, Мерц рішуче підтримує мир в Україні та міцний євроатлантичний альянс.

«Ми вдячні йому за лідерство, конструктивну взаємодію та тісну співпрацю. Разом ми працюємо над досягненням спільної мети – припинення цієї жахливої війни та побудови безпечного й процвітаючого майбутнього для України та Європи», - додав Кушнер.

Як повідомляв ForUA, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на зустріч з американськими представниками в Берліні та отримання від них інформації про переговори Трампа. Він також анонсував двосторонні зустрічі з партнерами, обговорення подальших кроків у мирному процесі та підготовку нових пакетів підтримки України, насамперед для оборони й енергетики.