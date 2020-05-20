Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подумает о баллотировании на второй срок.

Об этом он заявил в Киеве на пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства.

«Честно говоря, искренне: одного срока не хватит, чтобы выполнить все, что обещал», - заявил Зеленский.

На уточняющий вопрос, будет ли точно он баллотироваться на второй президентский срок, он ответил: «Я подумаю».

Ранее Зеленский заявлял, что не собирается баллотироваться на второй президентский срок, и сказал, что намерен после завершения первого термина «передать ключики от новой Украины» своему преемнику.

20 мая исполняется год со дня инаугурации Владимира Зеленского.