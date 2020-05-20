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У народного депутата от фракции «Батькивщина» Олега Мейдича диагностировали коронавирус. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«У нардепа Олега Мейдича из «Батькивщины» диагностировали COVID-19», - написал он. 

Мейдич является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним, с 18 мая Верховная Рада возобновила работу в обычном режиме.
ForUm

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