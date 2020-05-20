У народного депутата от фракции «Батькивщина» Олега Мейдича диагностировали коронавирус. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
«У нардепа Олега Мейдича из «Батькивщины» диагностировали COVID-19», - написал он.
Мейдич является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.
Напомним, с 18 мая Верховная Рада возобновила работу в обычном режиме.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время