Російський диктатор Володимир Путін наразі не готовий до серйозних переговорів про завершення війни проти України й планує продовжувати бойові дії щонайменше до весни. Москва розраховує захопити нові території на сході України та виснажити український опір масованими ракетними й дроновими атаками, повідомляє The New York Times із посиланням на оцінки західних розвідувальних служб.

Такі висновки з'явилися напередодні запланованої тристоронньої зустрічі Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на полях економічного саміту в китайському Шеньчжені. Серед тем переговорів має бути й війна в Україні.

За оцінками західних розвідок, Кремль сподівається на нові територіальні здобутки на сході України. Водночас Москва розраховує, що удари безпілотниками та ракетами по Києву й інших українських містах поступово виснажать український опір.

Французький посол у Вашингтоні Орельєн Лешевальє вважає, що продовження війни потрібне Путіну також для збереження політичного контролю всередині країни. «Йому потрібна війна в Україні, щоб підживлювати власне лідерство, власний наратив», — заявив дипломат в інтерв'ю NYT.

За його словами, сама участь російського диктатора у тристоронній зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном стане для Москви важливим дипломатичним досягненням. «З російської перспективи це стало б вінцем їхньої дипломатії, адже вони хочуть виглядати рівними США та Китаю, якими вони, очевидно, більше не є», — пояснив Лешевальє.

Водночас Москва продовжує висувати максималістські вимоги під час переговорів з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зокрема, Кремль наполягає на новій архітектурі європейської безпеки, яка передбачала б відведення сил НАТО до позицій 1997 року — до розширення Альянсу на схід.

Від України Москва вимагає передачі всього Донбасу та зобов'язання ніколи не вступати до НАТО. Як зазначає NYT, Київ, вочевидь, не погодиться на такі умови мирної угоди.

Раніше ForUa повідомляло, чому Путін раптом погодився на участь європейців у мирних перемовинах.