Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины – путем втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами, заявил пятый президент Петр Порошенко.

«Джо Байден – друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за «Джавелины», и за санкции, и в том числе, за «Северный поток-2» и другие дружественные примеры солидарности с Украиной», - сказал Порошенко.

Пятый президент отметил, что обеспечение двухпартийной поддержки было основой его стратегии в отношениях с США.

«Разрушить такую ​​поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину противодействии гораздо более сильному противнику. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются», - сказал он.

Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу Коломойский обнародовал в «New York Times» несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться в Москву.

«Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины», - заявил Порошенко.

Он отметил, что это сейчас между высшим руководством США и Украины практически не общения. «У меня были регулярные встречи с обоими президентами – предыдущим и действующим и десятки контактов с Байденом», - добавил пятый президент.

«Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?» - считает Порошенко.

Потому что все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым партнером, способным сдерживать Россию.

«Международное положение Украины за год значительно ухудшилось. Создана нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует. Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав. Сформулированный нами принцип «ничего об Украине без Украины», которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США», - подчеркнул Порошенко.

Он намерен задействовать все свои контакты, в том числе, и в Америке, - и среди республиканцев, и среди демократов, - для того «чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз».

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В штабе Байдена назвали «пленки» сильно отредактированными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей.