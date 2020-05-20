По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки зафиксировано 354 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 766 случаев;

Волынская область - 676 ​​случаев;

Днепропетровская область - 849 случаев;

Донецкая область - 133 случая;

Житомирская область - 583 случая;

Закарпатская область - 922 случая;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1246 случаев;

Кировоградская область - 450 случаев;

Киев - 2410 случаев;

Киевская область - 1261 случай;

Львовская область - 1136 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 264 случая;

Одесская область - 792 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ривненская область - 1217 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1089 случаев;

Харьковская область - 836 случаев;

Херсонская область - 172 случая;

Хмельницкая область - 280 случаев;

Черновицкая область - 2796 случаев;

Черкасская область - 381 случай;

Черниговская область - 115 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В общем 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, в том числе 260 новых случаев.