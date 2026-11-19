Президент Литви Гітанас Науседа не очікує прогресу в мирних переговорах щодо України до весни 2027 року. На його думку, Росія прагне продовжувати війну, щоб змусити українців пережити ще одну важку зиму.

Про це він заявив перед початком зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні, передає Ukrinform.

«Я не очікую прогресу в мирних переговорах до наступної весни. Думаю, Росія має спокусу продовжувати воєнні дії проти України, оскільки хоче змусити українців страждати ще одну зиму», – сказав Науседа.

Він наголосив, що для посилення позицій перед майбутніми переговорами партнери мають забезпечити всебічну підтримку України, особливо в енергетичній сфері.

«Ми маємо підтримувати Україну всіма засобами: у військовій, фінансовій і, що дуже важливо, енергетичній сферах. Ми повинні надати все, що потрібно Україні для збереження працездатності її енергосистеми», – зазначив президент Литви.

Науседа також закликав до більшої солідарності всередині "Коаліції охочих". Він нагадав, що Литва щороку виділяє на підтримку України 0,25% свого ВВП, і висловив сподівання на справедливий розподіл внесків між партнерами.

Водночас литовський лідер заявив, що цінує зусилля США для досягнення припинення вогню, але наголосив, що цього не можна домагатися будь-якою ціною.

Окремо він підкреслив необхідність участі Європи в мирному процесі та привітав ухвалене в Ірландії рішення щодо її представництва.

«Принцип має бути чітким - жодних обговорень майбутнього України без України. Жодних обговорень майбутнього Європи без Європи», - наголосив Науседа.