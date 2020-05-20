Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о скором подписании меморандума с Международным валютным фондом относительно финансовой помощи Украине.

«Сейчас я подпишу банковский закон – последняя предпосылка к подписанию меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае. Затягивать нельзя», - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что закон о банках поступит к нему на подпись буквально на днях. «Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или послезавтра, может даже сегодня. И двери будут открыты той помощи МВФ, за которую мы очень боролись, вы все это видели, боролись даже в Верховной Раде Украины», - сказал Зеленский.

Напомним, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.