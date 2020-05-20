Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне», — сказал Деркач во вторник в ходе онлайн-конференции, сообщает НВ.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Первая тема записей, как отметил депутат, касается получения «1 млрд долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции». Записи, как отмечает Деркач, датируются 2015−2016 годами, в них в частности, речь идет о необходимости увольнения на то время генпрокурора Виктора Шокина, «который в то время расследовал дело Burisma и вышел на Байдена».

«Байден летит в Киев, чтобы надавить на Петра Алексеевича относительно Шокина. В кармане у Байдена … весомый аргумент… 1 млрд кредитных гарантий… такая цена спасения Байдена от тюрьмы», — сказал Деркач.

Депутат утверждает, что полученный $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношения к Порошенко.

Вторая тема записей, как рассказал Деркач, касается развала парламентской коалиции и предстоящих выборов в феврале 2016 года.

«Порошенко признает, что коалиции нет… вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина», — пояснил Деркач.

«Эти разговоры четко показывают… Украиной управлял Байден», — заявил депутат.

Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

«Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора… для регистрации уголовного производства», — подытожил Деркач.

Также добавил, что, по его мнению, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков «блокирует создание следственной комиссии… что является нарушением закона о регламенте».

«Такая комиссия могла бы эффективно расследовать факты международной коррупции», — сказал Деркач.