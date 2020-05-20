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Фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию, поскольку народный депутат от этой партии Олег Мейдич заболел COVID-19. Об этом сообщила во время заседания парламента заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (она избиралась по списку партии «ВО «Батькивщина»), передает УНИАН.

«Все депутаты фракции ушли на самоизоляцию. И пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов и не будет решения, что они все здоровы, депутаты фракции не вернутся в сессионный зал», - сказала она и отметила, что это ответственное поведение фракции.

Также на заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов соблюдать карантин и носить маски.

По его словам, кто не согласен с этим, должен добровольно уплатить штраф в 17 тыс. грн, которые пойдут врачам, которые борются с коронавирусной болезнью.

Напомним, о диагностировании у Мейдича COVID-19 сообщил 20 мая народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Мейдич является первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.


 
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