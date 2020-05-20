также в разделеПолитика
Зеленский: За дело Шеремета отвечает Аваков
Зеленский хочет, чтобы Россия повлияла на боевиков на Донбассе 20
Зеленский уже не исключает, что пойдет на второй срок 22
У Байдена заявили, что «пленки Деркача» сильно отредактированы 46
Мэр Черкасс – Зеленскому: Где вы были в 2013-2014 годах? 119
Президент анонсировал «решительные шаги» по главам ОГА после эпидемии 24
Президент: Я знаю, кто хотел меня шантажировать «пленками Лероса» 24
Рада решила два дня не работать в пленарном режиме 19
Зеленский о мэре Черкасс: Я за один стол с такими бандитами не сяду 50
Президент: Медреформа не получилась 43
Зеленский: Распущу Раду, как только они перестанут голосовать 28
Президент анонсировал очередной обмен после завершения эпидемии 32
«Кадровый голод»: Зеленский пояснил назначение друзей и «кварталовцев» 39
Кучма попросил Зеленского прекратить его участие в ТКГ 47
Президент: Венедиктова завела дело о якобы переговорах Порошенко с Байденом 40
Из-за коронавируса у Мейдича фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию 22
У Зеленского рассказали, какие СМИ решили пустить на пресс-конференцию президента 28
В Киеве началась пресс-конференция Зеленского 68

Президент Владимир Зеленский критически отреагировал на заявление ЮНИСЕФ, о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, сообщает «Экономическая правда».

«У них (ЮНИСЕФ. – Ред.) - мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная (в хорошем смысле) информация об Украине... Кажется, оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да - это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них $250 - это мизерные зарплаты. У нас - это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью», - заявил он.

Президент подчеркнул, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль должен показать программу увеличения минимальных зарплат.

Напомним, показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе Кабинета Министров Украины, свидетельствуют, что более 6 миллионов человек в Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги