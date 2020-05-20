Президент Владимир Зеленский критически отреагировал на заявление ЮНИСЕФ, о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, сообщает «Экономическая правда».

«У них (ЮНИСЕФ. – Ред.) - мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная (в хорошем смысле) информация об Украине... Кажется, оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да - это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них $250 - это мизерные зарплаты. У нас - это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью», - заявил он.

Президент подчеркнул, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль должен показать программу увеличения минимальных зарплат.

Напомним, показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе Кабинета Министров Украины, свидетельствуют, что более 6 миллионов человек в Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19.