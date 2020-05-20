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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил президенту Владимиру Зеленскому на заявление об открытых против него 19 уголовных производствах. 

Мэр спросил Зеленского, где тот был в 2013-2014 годах, когда «он был на Майдане и добывал независимость, когда он (президент, - ред.) танцевал на корпоративах».  

В видеообращении мэр подчеркнул, что все они были открыты из-за его политической деятельности.

«Президент говорит, что городской глава не достаточно борется с эпидемией коронавируса. Господин президент, я во время эпидемии находился здесь, с жителями Черкасс. Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, возбуждали за мою политическую деятельность, в том числе за то, что вы стали президентом», - заявил он.

Бондаренко добавил, что Зеленскому «на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело. Мы вас тут ждем, господин президент».

Напомним, сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом, который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом.

По словам президента, против Бондаренко открыли 19 уголовных производств.
ForUm

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