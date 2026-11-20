У п’ятницю, 20 листопада, нестійку погоду, щедру на дощі різної інтенсивності, зумовлюватиме активний циклон. Тиск зазнаватиме коливань, вологість залишатиметься високою.

У відносно теплій повітряній масі за рахунок захмареного неба вночі температура залишатиметься додатньою, проте вдень підвищуватиметься дуже мало, за винятком півдня країни, де очікуємо найтепліше – як вночі, так і вдень. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Помірні, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, в Карпатах сильний дощ з мокрим снігом; лише на північному сході країни вночі без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (у північних областях місцями), у південній частині до 24 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на півдні країни 8-13°, вдень 10-16°, в північній частині 2-7° тепла. В Карпатах впродовж доби близько 0°», – йдеться у повідомленні.

По території Київщини та м.Києва хмарно, дощі, вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі та вдень 2-7° тепла, у Києві вночі та вдень 5-7° тепла.