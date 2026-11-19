Генсек НАТО Марк Рютте "не хвилюється" через сьогоднішню зустріч керівників США, Китаю та Росії, вважаючи, що для лідерів ядерних держав цілком нормально зустрічатися. Про це він сказав перед початком зустрічі Коаліції охочих у Берліні, передає Ukrinform.

На запитання, чи непокоїться він через сьогоднішню зустріч у Китаї, Рютте відповів: «Ні, я вважаю, що важливо, щоб лідери зустрічалися. Що стосується зустрічі за участі Китаю, то, на мою думку, це нормально, тому я зовсім не хвилююся».

На прохання прокоментувати слова президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна своїм другом, Рютте відповів: «Не забувайте, що Росія та США — великі ядерні держави. Китай також є ядерною державою. Важливо, щоб лідери зустрічалися — це стосується і ядерних держав. Це цілком нормально. Добре, що вони зустрічаються і намагаються узгодити найкращий шлях уперед».

Він зазначив, що президент Трамп постійно докладає зусиль для досягнення миру в Україні, «і я можу лише схвалити це».

Рютте також повідомив, що сьогоднішня зустріч у Берліні буде присвячена двом основним питанням: миру в Україні та підтримці її сили.

«Сьогоднішні дискусії зосередяться на двох питаннях. По-перше — мир в Україні; гадаю, ми зробимо все можливе, діючи спільно, щоб це стало реальністю. Дуже добре, що в Абу-Дабі європейці, США та Україна узгодили подальші кроки, домовившись також про залучення Європи. Крім того, сьогодні обговорюватиметься, як підтримувати силу України в нинішніх умовах, доки триває війна», - зазначив генеральний секретар Альянсу.

Він пояснив, що йдеться про забезпечення України необхідною зброєю та іншими видами підтримки. Рютте нагадав про зустріч у форматі «Рамштайн», що відбулась у Брюсселі два дні тому, на якій «союзники та партнери домовилися забезпечити Україну — як на прийдешню зиму, так і на подальший період — підтримкою, необхідною для того, щоб вона залишалася максимально сильною в боротьбі, а також була готовою до мирних переговорів».