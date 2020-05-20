Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 19 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 51 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 51 человека. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 54 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 3 девочки - девяти, двенадцати и шестнадцати лет. А также 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от 8 месяцев до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 13 больных, в Подольском – 6, по 5 случаев – в Святошинском и Дарницком районах столицы», - добавил мэр Киева.

Вместе с тем, по словам Кличко, выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

Напомним, за 18 мая COVID-19 подтвердили у 38 киевлян.