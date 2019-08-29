На первом заседании парламента 9-го созыва 29 августа народные депутаты приняли присягу.

В 13:00 началось первое пленарное заседание ВР.

Народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков, председательствующий на первом заседании первой сессии парламента девятого созыва, объявил о прекращении полномочий народных депутатов восьмого созыва.





















































Кабинет Министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новоизбранным парламентом.

В Верховной Раде нового созыва образовали пять фракций - «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» и депутатскую группу «За будущее».

Председателем Верховной Рады Украины девятого созыва избран народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Первым заместителем председателя ВР избран член фракции политической партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

Заместителем председателя ВР избрана представитель фракции политической партии «Батькивщина» Елена Кондратюк.

Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Алексея Гончарука утвердила новый состав Кабинета Министров Украины.

Также Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

Также поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

Рада назначила Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.

Верховная Рада утвердила проект постановления «О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва».

Президент Владимир Зеленский призвал новоизбранную Верховную Раду уже в течение первого года показать эффективную работу на благо Украины, иначе не исключена возможность досрочного роспуска.

Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте).

Также президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины о сокращении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2019 года составил 2 066,9 млрд грн или 82,40 млрд долларов: за июль он в гривневом эквиваленте уменьшился на 35,65 млрд, а в долларовом — вырос на 2,04 млрд.

По состоянию на 6:30 29 августа спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома в Дрогобыче, под завалами обнаружили тела 8 погибших, среди них есть ребенок.

В рамках уголовного производства об обвале жилого дома правоохранители задержали двух работников коммунального предприятия.

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду пересмотреть программу финансирования безопасности Украины. Об этом сообщает издание Politico.

Сегодня, 29 августа, в Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины.



