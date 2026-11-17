Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі закликав зосередити військову допомогу Україні насамперед на зміцненні оборони фронту та стримуванні російського наступу. Водночас він поставив під сумнів ефективність українських далекобійних ударів по російському тилу, заявивши, що вони не наближають завершення війни, а в окремих випадках можуть навіть посилювати готовність Кремля до ескалації.

Про це Колбі заявив під час відкриття 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

Американський посадовець позитивно оцінив застосування Україною озброєння середньої дальності для підтримки бойових дій на фронті. За його словами, здатність українських військ зупиняти просування російської армії позбавляє Москву очікуваних переваг від продовження війни.

Натомість до ударів на великі відстані, які досягають цілей у глибокому тилу Росії, Колбі поставився критично. Він стверджує, що такі операції не мають доведеного впливу на наближення миру та не перешкоджають російському наступу. Окремо заступник міністра згадав удари по об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема маркетплейсу Wildberries, заявивши, що вони могли зміцнити рішучість російського суспільства та готовність Кремля до подальшої ескалації.

Водночас Колбі застеріг, що його позиція не означає необхідності обмежувати Україну у веденні війни. Він визнав, що ураження російської військової інфраструктури може допомагати стримувати наступальні можливості окупаційних військ.

«Ми повинні чітко розуміти, що наша підтримка має бути зосереджена на посиленні здатності України утримувати лінію фронту і, де це можливо, просуватися вперед», – наголосив представник Пентагону.

Колбі також заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа прагне завершення війни на умовах, які забезпечать тривалий мир, але союзники мають бути готовими до її продовження. Для цього Україні знадобиться значне фінансування, зокрема для реалізації програми PURL із закупівлі американського озброєння. Основну фінансову відповідальність за її продовження він поклав на європейських партнерів.

Окремо американський посадовець закликав європейські країни прискорити розвиток власного оборонно-промислового комплексу та орієнтувати виробництво передусім на потреби військових. Він також застеріг від запровадження обмежень, які могли б перешкоджати співпраці європейської та американської оборонних промисловостей.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на українську територію, зокрема на енергетичну інфраструктуру, логістичні об'єкти та військові склади. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), зимова кампанія російських ударів у сезоні 2026–2027 років спрямована на підрив енергетичної безпеки України та дестабілізацію життя цивільного населення.

Українські Сили оборони у відповідь дедалі частіше атакують російські об'єкти, пов'язані з виробництвом ракет, їхнім зберіганням і запуском. У Генштабі ЗСУ пояснюють такі операції реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та необхідністю послаблення воєнного потенціалу держави-агресора.