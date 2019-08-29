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Президент США Дональд Трамп попросил свою команду пересмотреть программу финансирования безопасности Украины. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Politico.

По данной информации, президент США хочет убедится, что финансирование используются в интересах Соединенных Штатов.

"Нам известно о том, что Управление по вопросам управления и бюджета задерживает финансирование инициативы по содействию безопасности Украины", - заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты Эван Холландер.

Также Холландер отметил, что есть серьезные опасения по поводу замораживания этих важных ассигнованных средств, и администрации уже задан вопрос, почему они задерживают эти ресурсы.

Сообщается, что в 2019 году США выделили Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.

Отмечается, что в число официальных лиц, которые рассматривают финансирование безопасности Украины входят Министр обороны США Марк Эспер и советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Напомним, Департамент обороны Соединенных Штатов Америки объявил о планах выделить Украине дополнительные 250 миллионов долларов на поддержку отрасли обороны и безопасности. 

Сенат США предлагает увеличить до 300 миллионов долларов и существенно расширить помощь Украине в сфере безопасности в оборонном бюджете на 2020 год.
ForUm

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