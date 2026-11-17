Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив обсяг зовнішнього фінансування, якого потребуватиме Україна у найближчі два роки. За прогнозами Фонду, у 2027 році дефіцит коштів може становити від 32 до 34 млрд доларів, а у 2028 році країні знадобиться ще близько 17 млрд доларів.

У МВФ наголошують, що фінансові потреби України залишаються значними через повномасштабну війну з Росією. При цьому ситуація ускладнюється тим, що бойові дії, за новими оцінками, можуть тривати довше, ніж передбачалося раніше, повідомляє Reuters.

Тривалість війни безпосередньо впливає на бюджетне планування, оскільки держава змушена одночасно фінансувати оборону, підтримувати роботу критичної інфраструктури, забезпечувати соціальні виплати та відновлювати пошкоджені об'єкти.

Для покриття прогнозованого дефіциту Україні необхідно заручитися фінансовими гарантіями міжнародних партнерів. МВФ уже проводить переговори з країнами та організаціями, які надають Києву фінансову допомогу. Наявність таких зобов'язань є однією з ключових умов подальшого фінансування українського бюджету.

Паралельно Фонд повідомив про суттєвий прогрес у переговорах з українською владою щодо нової програми фінансування обсягом 1,6 млрд доларів.

Однак для досягнення домовленості на рівні персоналу (Staff-Level Agreement) Україна має спочатку отримати підтвердження зовнішньої фінансової підтримки. Йдеться про гарантії, що міжнародні партнери зможуть забезпечити необхідні кошти для покриття бюджетних потреб упродовж наступних років.

У МВФ також оцінили виконання Україною зобов'язань у межах чинної програми реформ. За даними Фонду, станом на кінець вересня країна виконала всі кількісні критерії ефективності.

Водночас із шести структурних маяків, які необхідно було виконати до кінця жовтня, два Україна реалізувала вчасно, ще два — із затримкою. Робота над виконанням решти зобов'язань продовжується.

Виконання цих умов має значення для подальшої співпраці з Фондом, оскільки програми МВФ передбачають не лише надання фінансових ресурсів, а й проведення структурних реформ та підтримання макроекономічної стабільності.

Окрім оцінки фінансових потреб, у Фонді переглянули прогноз економічної динаміки України. Очікування щодо ВВП погіршилися: тепер експерти прогнозують скорочення української економіки на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році.

Серед основних причин негативного перегляду називають складну безпекову ситуацію та посилення російських атак на економічну інфраструктуру.

Удари по енергетичних об'єктах, промислових підприємствах та транспортній інфраструктурі створюють додаткові перешкоди для роботи бізнесу, виробництва та логістики. Це також збільшує потребу держави у видатках на ремонт і відновлення.

Таким чином, у найближчі два роки Україна зіткнеться не лише зі значною потребою у зовнішньому фінансуванні, а й із ризиками подальшого погіршення економічної ситуації. Отримання міжнародних гарантій та залучення нової допомоги залишаються важливими умовами для покриття бюджетного дефіциту й підтримання фінансової стабільності країни.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна отримає рекордний транш від ЄС.