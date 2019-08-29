Президент Владимир Зеленский призвал новоизбранную Верховную Раду уже в течение первого года показать эффективную работу на благо Украины, иначе не исключена возможность досрочного роспуска.

Об этом заявил Зеленский во внеочередном послании народным депутатам на первом пленарном заседании Верховной Рады Украины ІХ созыва, сообщает Укринформ.

«Уже сейчас точно ясно - Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один - как? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, который воплотил все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк - я вас очень прошу, прогулов - я вас очень прошу, кнопкодавства - вся Украина вас просит, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа. Или, не дай Бог, вы войдете в историю как парламент, просуществовавший меньше всего - один год», - сказал Зеленский.

Он добавил, обращаясь к депутатам, что это «ваш и наш испытательный срок».

«Поверьте, я знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно. Но я искренне верю и искренне надеюсь, что этого не произойдет. Давайте, все депутаты, все партии, сделаем это вместе», - призвал Зеленский.

Напомним, сегодня началось первое пленарное заседание ВР. Перед этим народные депутаты приняли присягу.

В Верховной Раде нового созыва образовали пять фракций - «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» и депутатскую группу «За будущее».

Председателем Верховной Рады Украины девятого созыва избран народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков.