Заместителем председателя Верховной Рады девятого созыва избрана представитель фракции политической партии «Батькивщина» Елена Кондратюк, сообщает пресс-служба ВР
За ее кандидатуру проголосовали 318 народных депутатов.
Как ранее сообщал ForUm, председателем Верховной Рады Украины девятого созыва избран народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков.
Первым заместителем председателя ВР избран член фракции политической партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук
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