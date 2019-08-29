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Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины о сокращении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Соответствующий законопроект №1017 зарегистрирован в ВР 29 августа.

При этом данным проект закона определен главой государства как безотлагательный.

Текст документа на сайте ВР пока не обнародован.

 
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