Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины о сокращении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Соответствующий законопроект №1017 зарегистрирован в ВР 29 августа.

При этом данным проект закона определен главой государства как безотлагательный.

Текст документа на сайте ВР пока не обнародован.