Усі причетні сторони працюють над якнайшвидшим відновленням нормальної роботи супутникової системи Starshield, обмеження якої створюють проблеми для українських військових. Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив журналістам перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у вівторок, передає Ukrinform.

Відповідаючи на запитання про обмеження роботи супутникового зв'язку Starshield і Starlink та можливі контакти з Білим домом або засновником SpaceX Ілоном Маском для розв'язання проблеми, Рютте запевнив, що триває активна робота.

"Можу вас запевнити, що відповідні сторони дуже наполегливо працюють над тим, щоб якнайшвидше все повернулося до нормального стану", - сказав генсек НАТО.

За його словами, Альянс також готовий допомогти.

"Я знаю, що вони над цим працюють, і ми завжди готові допомогти там, де можемо бути корисними. Але я знаю, що для розв'язання цього питання робиться все можливе", - наголосив Рютте.

На уточнювальне запитання, чи відомо вже, хто відповідає за запровадження обмежень і чому вони стосуються саме окупованих територій України, генсек НАТО не дав конкретної відповіді.

"Єдине, що я можу сказати, – це те, що всі, хто може тут допомогти, працюють над цим. Інших новин немає", - зазначив він.

Як повідомляв ForUA, президент Володимир Зеленський заявив, що на тимчасово окупованих територіях України зберігаються обмеження швидкості Starshield до 161 км/год, що ускладнює перехоплення російських реактивних «Шахедів» і додає росіянам можливостей атакувати.