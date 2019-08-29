Верховная Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба ВР.
Соответствующее решение принято 310 голосами народных депутатов.
Выступая перед парламентариями, Пристайко назвал первоочередными задачами восстановления мира на востоке Украины и возвращение Крыма. «Нам нужны мир и стабильность - все то, что крадет у нас война», - сказал он.
Пристайко рассказал о шагах, направленных на восстановление мира.
Кандидат отметил прагматизм во внешней политике, и наращивании экспорта.
Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.
Также народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины.
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