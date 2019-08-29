Верховная Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба ВР.

Соответствующее решение принято 310 голосами народных депутатов.

Выступая перед парламентариями, Пристайко назвал первоочередными задачами восстановления мира на востоке Украины и возвращение Крыма. «Нам нужны мир и стабильность - все то, что крадет у нас война», - сказал он.

Пристайко рассказал о шагах, направленных на восстановление мира.

Кандидат отметил прагматизм во внешней политике, и наращивании экспорта.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Также народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины.