Председателем Верховной Рады Украины девятого созыва избран народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба ВР.
За это решение проголосовали 382 народных депутата.
Разумков поблагодарил народных депутатов за доверие и занял место председателя в президиуме.
Напомним, сегодня началось первое пленарное заседание ВР. Перед этим народные депутаты приняли присягу.
В Верховной Раде нового созыва образовали пять фракций - «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» и депутатскую группу «За будущее».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время