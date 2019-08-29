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Председателем Верховной Рады Украины девятого созыва избран народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба ВР.

За это решение проголосовали 382 народных депутата.

Разумков поблагодарил народных депутатов за доверие и занял место председателя в президиуме.

Напомним, сегодня началось первое пленарное заседание ВР. Перед этим народные депутаты приняли присягу.

В Верховной Раде нового созыва образовали пять фракций - «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» и депутатскую группу «За будущее».

 
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