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В Верховной Раде нового созыва образовали пять фракций - «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» и депутатскую группу «За будущее», сообщает 112 Украина.

«Слуга народа», 254 нардепа, глава - Давид Арахамия, 

«Оппозиционная платформа – За жизнь», 44 нардепа, сопредседатели - Юрий Бойков и Вадим Рабинович,

«Европейская солидарность», 27 нардепов, сопредседатели - Артур Герасимов и Ирина Геращенко,

«Батькивщина», 25 нардепов, председатель - Юлия Тимошенко, 

«Голос», 17 депутатов, глава - Сергей Рахманин.

Кроме того, образована депутатская группа «За будущее», в которую вошли 23 нардепа, сопредседатели - Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Член временного президиума, нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Разумков отметил, что парламент принял к сведению эту информацию.

Напомним, сегодня началось первое пленарное заседание ВР. Перед этим народные депутаты приняли присягу.

 
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