также в разделеПолитика
Тейлор: В США не принимали решения о сокращении военной помощи Украине 6
Баканов считает, что на реформирование СБУ нужно не менее трех лет 8
Депутаты создали в Раде 23 комитета и утвердили их руководство 14
ВР лишила мандатов новоизбранных министров 10
«Порошенко готовит путч»: в СН пояснили сохранение Аваковым поста главы МВД 41
Болтон: Вопрос о военной помощи Украине будет решен в ближайшее время 17
Арахамия: Аваков останется министром под персональную ответственность Зеленского 25
Рада назначила Баканова главой СБУ 37
Нардепы уволили Грицака 24
Рада поддержала назначение Пристайко главой МИД 28
«Сегодня и завтра для нас едино»: в «Слуге народа» сказали, сколько продлится заседание ВР 23
ВР утвердила Загороднюка министром обороны 46
Депутаты «Слуги народа» будут носить собственные значки 20
Рада утвердила Гончарука на должности премьера 70
«Распускать Раду не страшно»: Зеленский дал депутатам год 38
Заместителем главы ВР избрана Кондратюк 60
В новом Кабмине хотят ликвидировать три министерства 43
Стефанчук избран первым вице-спикером 77

Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Алексея Гончарука утвердила новый состав Кабинета Министров Украины, сообщает пресс-служба ВР.

За данное решение проголосовал 281 депутат.

Кабинет Министров Украины утвержден в следующем составе:

вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба;

вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов;

министр юстиции Украины Денис Малюська;

министр финансов Украины Оксана Маркарова;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий;

министр развития общин и территорий Украины Елена Бабак;

министр образования и науки Украины Анна Новосад;

министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая;

министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский;

министр социальной политики Украины Юлия Соколовская;

министр внутренних дел Украины Арсений Аваков;

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Также народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

ВР поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
35
Теги