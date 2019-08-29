Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Алексея Гончарука утвердила новый состав Кабинета Министров Украины, сообщает пресс-служба ВР.
За данное решение проголосовал 281 депутат.
Кабинет Министров Украины утвержден в следующем составе:
вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба;
вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет;
министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов;
министр юстиции Украины Денис Малюська;
министр финансов Украины Оксана Маркарова;
министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий;
министр развития общин и территорий Украины Елена Бабак;
министр образования и науки Украины Анна Новосад;
министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая;
министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский;
министр социальной политики Украины Юлия Соколовская;
министр внутренних дел Украины Арсений Аваков;
министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.
Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.
Также народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины.
ВР поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.
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