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На первом заседании парламента 9-го созыва 29 августа народные депутаты приняли присягу.

Заседание парламента открыл спикер 8 созыва Андрей Парубий и пожелал преемникам плодотворной работы, сообщает «Украинская правда».

На заседании присутствуют президент Владимир Зеленский и его четыре предшественники: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и различные приглашенные гости. Текст присяги с трибуны ВР произнес самый старший избранный народный депутат 9 созыва Юлий Иоффе («Оппозиционная платформа - За жизнь»).

В работе Рады пока объявлен перерыв до 13 часов, нардепы должны письменно подписать присягу и получить официальное удостоверение и нагрудный знак.

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