Можливість припинення вогню між Україною та Росією, зокрема в Чорному морі, залежить передусім від вирішення питання Донбасу. Москва не хоче погоджуватися на окреме морське перемир’я без укладення довгострокової мирної угоди, а територіальні вимоги Росії залишаються головною перешкодою для домовленостей, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За словами Фідана, Росія не зацікавлена в тимчасовій домовленості щодо Чорного моря без загальної мирної угоди з Україною. Туреччина, зі свого боку, має пропозиції, які могли б допомогти сторонам знайти спільну позицію. Однак розкривати їхні деталі міністр поки не став.

Він наголосив, що ключова суперечність полягає в питанні Донбасу. Росія вимагає передачі їй цієї території, тоді як Україна відмовляється від таких поступок.

Фідан зазначив, що оцінки сторін щодо територій, які залишаються під контролем України, відрізняються. За російськими підрахунками, йдеться про 11–12% Донбасу, за українськими — про 18%.

На думку турецького міністра, у разі досягнення мирної угоди сторонам доведеться визначити лінію припинення вогню. Наступними етапами стануть обговорення гарантій безпеки для України та формування нової архітектури безпеки в Європі. Фідан підкреслив, що майбутня домовленість матиме значення не лише для Києва та Москви, а й для відносин між Європою та Росією.

Серед інших питань, які доведеться врегулювати в межах потенційної угоди, він назвав:

- умови можливого послаблення або скасування санкцій проти Росії;

- долю заморожених російських активів;

- механізми відновлення України;

- нову систему безпеки в Європі.

Фідан визнав, що досягти домовленостей з усіх цих питань, які б влаштували всі сторони, буде непросто. Водночас він висловив сподівання, що переговорний процес дозволить домогтися остаточного припинення війни.

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