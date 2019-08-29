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Верховная Рада утвердила проект постановления «О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва», сообщает пресс-служба ВР.

Соответствующее постановление №1003 было поддержано 318 голосами народных депутатов.

Согласно данному документу, в Верховной Раде девятого созыва будут работать 23 комитета с минимальным количеством народных депутатов - 5, максимальной - 34.

Также ВР приняла постановление «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва». Данный документ поддержали 299 народных депутатов.

Председательствующий объявил, что для рассмотрения дальнейших вопросов повестки дня сегодняшнего заседания необходимы решения ряда комитетов ВР.

В пленарном заседании объявлен перерыв на 30 минут, во время которой состоятся заседания комитетов.
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