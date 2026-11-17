Grand Terrace, що працює в п’ятизірковому Apartel Skhidnytsya Wellness Resort у Львівській області, став переможцем Ukrainian Hospitality Awards 2026 у номінації Best Restaurant in a Hotel. Нагороду присудили в межах категорії Special Recognition, присвяченої окремим напрямам готельної індустрії.

За перемогу в номінації Best Restaurant in a Hotel змагалися 10 ресторанів із різних регіонів України. Серед фіналістів були, зокрема, Shelest Restaurant із заміського комплексу Shelest на Київщині, Le Grand із Mountain Residence Hotel Wellness & SPA в Буковелі та Riverwood із Riverwood Relax Park на Черкащині.

Ukrainian Hospitality Awards проводить клуб готельєрів та рестораторів Hoteliero. За правилами премії кожну заявку оцінюють окремо відповідно до вимог номінації. Переможців визначає експертне журі, а дотримання методології перевіряє RSM Ukraine. Церемонія нагородження відбулася 20 жовтня в InterContinental Kyiv.

Авторська гастрономія серед Карпат

Grand Terrace розташований у курортному селищі Східниця та вже понад два роки працює на території Apartel Skhidnytsya Wellness Resort. Ресторан спеціалізується на авторській європейській кухні та приймає як гостей готелю, так і інших відвідувачів курорту.

Ресторан розрахований на 192 гостей. У ньому є основна зала, окрема винна кімната та літня лаунж-зона з панорамним краєвидом на Карпати. У Grand Terrace приділяють увагу якості страв, їхній подачі та ресторанному сервісу. В меню представлені страви європейської кухні в авторському виконанні. Його регулярно доповнюють сезонними пропозиціями, а для відвідувачів також передбачені окремі дитяче та нічне меню.

Особливе місце в концепції Grand Terrace посідає винна культура. Колекція ресторану включає вина провідних українських і світових виноробень, а барна карта представлена авторськими коктейлями.

Гастрономічні події та розвиток ресторанної культури

Окрім щоденної роботи ресторану, у Grand Terrace розвивають напрям гастрономічних подій. У ресторані проводять авторські вечері та дегустації, створюючи для гостей можливість відкривати нові смаки й знайомитися з гастрономічними концепціями.

Такий підхід дозволяє Grand Terrace виходити за межі традиційного ресторанного сервісу при готелі та розвиватися як самостійна гастрономічна локація Карпат.

«Для нас Grand Terrace завжди був чимось більшим за ресторан при готелі. Ми прагнули створити самостійний гастрономічний простір, заради якого гості захочуть повертатися до Східниці. За кожною стравою, кожною деталлю сервісу та атмосферою ресторану стоїть щоденна робота великої команди. Тому ця нагорода має для нас особливе значення, адже вона є визнанням наших спільних зусиль і водночас мотивує розвиватися далі», – зазначила Наталія Гуменюк, керуюча ресторанами Apartel Skhidnytsya Wellness Resort.

У ресторані продовжують працювати над оновленням меню, підвищенням якості обслуговування та розвитком команди. Grand Terrace орієнтується як на гостей курорту, так і на відвідувачів, які приїжджають до Східниці заради гастрономічного відпочинку.

Ресторанний напрям відіграє дедалі помітнішу роль у розвитку сучасних курортних комплексів. Гості оцінюють не лише комфорт проживання, а й повноту вражень від перебування, зокрема якість кухні, атмосферу, сервіс і можливості для гастрономічного дозвілля. Grand Terrace розвиває саме такий підхід, поєднуючи авторську кухню, сучасну ресторанну культуру та унікальне розташування серед карпатських краєвидів.

Три перемоги Apartel Resorts на Ukrainian Hospitality Awards 2026

Нагорода Grand Terrace стала однією із шести відзнак, які цьогоріч отримали представники готельної індустрії Львівщини.

Загалом проєкти мережі Apartel Resorts перемогли у трьох номінаціях Ukrainian Hospitality Awards 2026. Окрім Grand Terrace, відзначили Apartel Skhidnytsya Wellness Resort як Best Medical Hotel та Apartel Kosyno Family Resort на Закарпатті як Best Destination Resort.