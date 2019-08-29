Сегодня, 29 августа, в Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины.

По этому случаю в центре Киева прошли памятные мероприятия. В частности, новоизбранные народные депутаты от партии «Слуга народа» возложили цветы к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского собора, сообщает УНИАН.

На Михайловской площади также собрались около 70 граждан, среди которых были матери и родственники погибших украинских военных на Донбассе, а также их побратимы. Они держали в руках плакаты с фотографиями погибших украинцев.



