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В четверг, 29 августа, в 13:00 началось первое пленарное заседание Верховной рады Украины 9 созыва, сообщает РБК-Украина.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объявил, что самый старший по возрасту нардеп Юрий Иоффе откроет первое пленарное заседание.

После открытия заседания в сессионном зале прозвучал государственный гимн.

Парламентарии поддержали постановление о назначении временного президиума парламента 390 голосами. Во главе президиума - Разумков.

Рада решила продолжать работу до исчерпания повестки дня. За соответствующее решение проголосовали 359 нардепов.

Напомним, ранее народные депутаты приняли присягу.
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