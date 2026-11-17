Молдова двічі зафіксувала проліт російського ударного безпілотника «Герань-2» у своєму повітряному просторі на тлі масованої атаки РФ по Україні. Згодом поблизу Кишинева виявили ще один дрон типу Shahed. Через загрозу безпеці влада країни тимчасово обмежила використання всього повітряного простору.

Про це 17 листопада повідомило Міністерство оборони Молдови.

За інформацією відомства, перший безпілотник перетнув молдовський кордон о 15:49. Він залетів з боку села Гребеники Одеської області та рухався в напрямку Тирасполя – адміністративного центру невизнаного Придністров’я. Після цього дрон залишив повітряний простір Молдови в напрямку села Слов'яносербка на Одещині.

Однак уже о 16:02 той самий безпілотник знову зафіксували над територією країни.

Пізніше молдовські служби виявили ще один БпЛА типу Shahed. Він рухався з півдня в напрямку столичного району Ботаніка.

У зв'язку з цими інцидентами о 16:27 влада запровадила обмеження на використання повітряного простору Молдови з міркувань безпеки.