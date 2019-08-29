По состоянию на 6:30 29 августа спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома в Дрогобыче, под завалами обнаружили тела 8 погибших, среди них есть ребенок, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, обнаружены тела 8 человек, смерть которых наступила сразу во время обвала, из которых: 28 августа: женщину (1975 г.р.) - 5:20; мужчины (1962 г.р.) - 8:25; 29 августа: мужчину (1977 г.р.) - 00:20; женщину (1940 г.р.) - 2:50; женщину (1955 г.р.) - 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщину (1939 г.р.) - 4:50; женщину (1998 г.р.) - 6:00.

По оперативной информации под завалами людей нет. Работы по разборке завала продолжаются.

В ходе работ силами ГосЧС спасены 7 человек, в том числе 5 детей.

Напомним, ранее в ГосЧС сообщили, что в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно бытового газа, в результате которого был разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.

Позже в ГосЧС заявили, что взрыв газа считают маловероятной причиной разрушения жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области. Во «Львовгазе» также заявили, что природный газ не мог быть причиной взрыва.