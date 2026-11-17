Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про підготовку нової багатосторонньої зустрічі, присвяченої завершенню російсько-української війни. Переговори планують організувати найближчим часом за участю України, європейських партнерів та представників Росії.

За словами американського спецпредставника, у понеділок, 16 листопада, він разом зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом провів переговори з помічником голови Кремля Юрієм Ушаковим. Сторони обговорили досягнутий прогрес і подальші кроки в мирному процесі.

Крім того, американська сторона провела телефонну розмову з представниками України та європейських країн. До обговорення долучилися радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представники Європейського Союзу і НАТО.

Як зазначив Кушнер, одним із завдань дипломатичних контактів є налагодження безпосереднього діалогу між Європою та Росією, якого протягом останніх чотирьох років практично не було.

За словами Кушнера, зараз триває підготовка порядку денного наступної багатосторонньої зустрічі. Її планують провести найближчим часом, однак конкретну дату та місце переговорів американський представник поки не назвав.

Серед головних питань майбутніх консультацій — шляхи завершення війни та створення післявоєнної системи безпеки, яка має зменшити ризик повторного військового конфлікту. Кушнер наголосив, що для пошуку компромісу важливо, аби сторони безпосередньо почули занепокоєння та пропозиції одна одної.

Водночас він окреслив три ключові складники американського бачення майбутнього України:

- Гарантії безпеки. Створення механізмів, які мають захистити Україну від нової російської агресії.

- Європейська інтеграція. Перспектива членства України в Європейському Союзі.

- Економічне відновлення. Комплексний план післявоєнної відбудови за участю європейських країн і Світового банку.

Кушнер заявив про конструктивні пропозиції від сторін

Окремо спецпредставник Трампа наголосив, що будь-яка остаточна мирна угода потребуватиме згоди обох сторін — України та Росії.

За його словами, під час непублічних переговорів уже з'являються конструктивні пропозиції, які допомагають шукати можливі рішення та скорочувати розбіжності між учасниками процесу. Водночас Кушнер не розкрив зміст цих пропозицій і не уточнив, щодо яких саме питань сторонам вдалося наблизити позиції.

Таким чином, Вашингтон продовжує консультації одночасно з Києвом, Москвою та європейськими партнерами, готуючи новий раунд багатосторонніх переговорів щодо завершення війни. Дати зустрічі та конкретні домовленості за її підсумками поки не оголошені.

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