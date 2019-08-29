Верховная Рада назначила Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба ВР.
Соответствующий проект постановления №1021 поддержали 319 народных депутатов.
Выступая перед народными депутатами, Баканов отметил необходимость реформирования Службы безопасности Украины, «чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным».
Баканов подчеркнул необходимость совместного принятия закона о Службе безопасности Украины.
Напомним, перед этим Верховная Рада уволила Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.
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