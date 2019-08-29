Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте). Об этом сообщается на сайте ВР.

Законопроект определен как неотложный.

При этом текст документа пока отсутствует.

Напомним, 6 июня народные депутаты приняли законопроект № 1098 »О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента. Но он не был возвращен президентом в парламент с подписью или наложенным вето.