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Народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины, сообщает пресс-служба ВР.

Соответствующее постановление Верховной Рады поддержали 314 народных депутатов.

Выступая перед парламентом Загороднюк, отметил необходимость продолжения реформирования украинской армии. Он подчеркнул особую роль кадров, высказался за продолжение продвижения армии к стандартам НАТО.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

 
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