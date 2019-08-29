Народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины, сообщает пресс-служба ВР.
Соответствующее постановление Верховной Рады поддержали 314 народных депутатов.
Выступая перед парламентом Загороднюк, отметил необходимость продолжения реформирования украинской армии. Он подчеркнул особую роль кадров, высказался за продолжение продвижения армии к стандартам НАТО.
Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время