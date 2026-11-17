Російські окупаційні війська продовжують тероризувати українські міста, атакуючи цивільні об’єкти. Цього разу під удар потрапив центр Вінниці, де внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. За її словами, наразі інформації про постраждалих унаслідок цього удару не надходило.

Це вже друга російська атака на Вінницю протягом 17 листопада. Уранці російські війська вдарили по автомобільній стоянці. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна людина дістала поранення. На місці влучання спалахнули два легкові та два вантажні автомобілі.

Росія систематично обстрілює українські міста ракетами, ударними безпілотниками, керованими авіабомбами та артилерією. Під вогнем опиняються житлові квартали, лікарні, школи, дитячі садки, енергетичні об'єкти та інша інфраструктура, від якої залежить життя цивільного населення.

Попри численні докази загибелі мирних жителів і руйнування цивільних об'єктів, кремлівський режим продовжує заперечувати цілеспрямований характер таких ударів. Водночас українська влада та міжнародні організації розцінюють російські атаки на цивільну інфраструктуру як воєнні злочини.

Особливо небезпечними є систематичні удари по об'єктах енергетики, водопостачання та медичних установах. Позбавлення населення електроенергії, тепла, води, зв'язку та доступу до медичної допомоги створює пряму загрозу життю мільйонів людей і може бути ознакою геноцидних дій.