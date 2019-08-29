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В Дрогобыче в рамках уголовного производства об обвале жилого дома правоохранители задержали двух работников коммунального предприятия, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, полиция задержала в порядке ст.208 УПК Украины 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города. Вскоре решится вопрос об избрании им меры пресечения.

По факту обрушения части жилого дома открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел обвал подъезда с первого по четвертый этаж.

В ГосЧС заявили, что взрыв газа считают маловероятной причиной разрушения жилого дома. Во «Львовгазе» также заявили, что природный газ не мог быть причиной взрыва.

Под завалами обнаружили тела 8 погибших, среди них есть ребенок. В ходе работ силами ГосЧС спасены 7 человек, в том числе 5 детей.
ForUm

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