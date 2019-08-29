Кабинет Министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новоизбранным парламентом.
Это произошло в четверг, 29 августа, в рамках торжественного заседания по случаю открытия первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, сообщает Укринформ.
Гройсман был назначен Премьер-министром Украины 14 апреля 2016 года. Тогда правительство было быстро сформировано в рамках действия коалиционного соглашения.
Напомним, сегодня началось первое пленарное заседание ВР.
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