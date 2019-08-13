Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Офис президента объяснил увольнение Безсмертного тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.

Сам Безсмертный заявил, что увольнение из переговорной группы в Минске связано с его публичной позицией, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в «нормандском формате».

Президент подписал указ № 594 по вопросу упрощения получения гражданства Украины отдельными категориями лиц.

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