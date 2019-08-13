Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал «даже гипотетически не думать» о возобновлении поставок воды и электроэнергии в аннексированный Россией Крым.

Об этом он написал в Facebook, комментируя новые заявления российских властей Крыма о необходимости добиться от правительства Украины обеспечения Крыма днепровской водой.

«Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей», - подчеркнул политик.

Речь идет о новых потугах российских оккупантов добиться от правительства Украины обеспечения Крыма днепровской водой, а также восстановление железнодорожного сообщения между материковой территории Украины и временно оккупированным Крымом, пояснил Чубаров.

Он отметил, что прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная ​​с 20 сентября 2015 крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии в оккупированный Крым, удорожила российским оккупантам ежегодное содержание полуострова на несколько миллиардов долларов.

Как сообщал ForUm, оккупационные власти Крыма намерены просить президента РФ Владимира Путина начать переговоры с Украиной по поводу запуска на полуостров воды из реки Днепр, которая берет свой исток в России.